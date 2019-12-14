Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,56
26,24

Стало известно, сколько предлагали подозреваемому в убийстве сына Соболева за совершение преступления

14 декабря, 14:13

Министр внутренних дел Арсен Аваков назвал сумму

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, предлагали за убийство политика 21 тыс. долларов. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Кроме того, он заявил, что покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева был "чистым наймом" подозреваемого.

Реклама

"В случае с убийством ребенка – а снайпер покушался на его отца – это был чистый найм. Ему поручили, дали адрес, его сопроводили, ему пообещали $1 тыс., а если исполнит – еще $20 тыс. Это надо честно говорить, это правда", – сказал министр.

В тренде
Теплые одежды и бананы: как наряжали малышей-основателей Киева на Почтовой площади

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега . Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад. Лавреге суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

убийство Арсен Аваков соболев

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в голову
Под Киевом на трассе женщина ударила копа ногой в головуПроисшествия
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантами
В Киеве женщина нашла в куске хлеба кольцо с бриллиантамиПроисшествия
В Киеве мужчина на свидании показал тело убитой женщины
В Киеве мужчина на свидании показал тело убитой женщиныПроисшествия
В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧП
В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧППроисшествия
Буллинг в школе Киева: агрессивная учительница травила и унижала детей
Буллинг в школе Киева: агрессивная учительница травила и унижала детейПроисшествия
Исчезновение детей в центре Киева: школьников
Исчезновение детей в центре Киева: школьников "похитили" охранникиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...