Стало известно, сколько предлагали подозреваемому в убийстве сына Соболева за совершение преступления

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Военнослужащему, который подозревается в стрельбе в трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, предлагали за убийство политика 21 тыс. долларов. Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Кроме того, он заявил, что покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева был "чистым наймом" подозреваемого.

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"В случае с убийством ребенка – а снайпер покушался на его отца – это был чистый найм. Ему поручили, дали адрес, его сопроводили, ему пообещали $1 тыс., а если исполнит – еще $20 тыс. Это надо честно говорить, это правда", – сказал министр.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в воскресенье, 1 декабря, неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover Соболева. От полученного огнестрельного ранения сын Соболева, который находился в авто, умер в машине "скорой" по дороге в больницу.

Комбат Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень") рассказал СМИ, что вероятными киллерами являются Алексей Семенов и Андрей Лаврега . Последний служил на фронте снайпером и имеет государственные награды. С войны он вернулся около семи месяцев назад. Лавреге суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

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