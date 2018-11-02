Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за "минирования"

Сегодня, 19:29

Не работает также пересадка на станцию "Крещатик"

Станцию метро "Майдан Незалежности" закрыли из-за "минирования"

В Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" закрыли для пассажиров на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе КП "Киевский метрополитен" в своем микроблоге Twitter.

В метрополитене отметили, что поступил анонимный звонок о минировании станции. В данное время проводится проверка.

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Напомним, 1 ноября около 19:00 поступило сообщение о минировании в Киеве железнодорожного вокзала и центрального автовокзала. "Минер" требовал 250 тысяч гривен за деактивацию взрывного устройства. С вокзалов провели эвакуацию людей, образовалась суматоха. В результате бомбу на вокзале не нашли, на месте работали Нацгвардия и инологическая служба, дежурили медики.

Кроме того, 31 октября станцию метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве "заминировали" дважды за сутки. Входы и выходы на станцию перекрывали, помещение проверили на наличие взрывоопасных предметов. Так как станция является пересадочной, то был закрыт и переход на станцию "Дворец спорта". Происходящее создало массу неудобства киевлянам.
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