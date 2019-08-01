Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Станцию метро "Театральная" открыли после проверки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA,%20%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8,%20%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80 2019-08-01T13:56:00+03:00 Происшествия Взрывоопасных предметов на станции не обнаружили

Станцию столичного метрополитена "Театральная" открыли после проверки на наличие взрывоопасных веществ. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки. Ранее после полудня 1 августа станцию закрыли после получения анонимного сообщения о минировании.

"Станция "Театральная" и пересадка открыты на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Реклама

Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.

Также сообщалось, что в Киеве оперативники задержали псевдоминера медицинских учреждений. Шутником, который сделал ложное сообщение о минировании, оказался житель Киевской области. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама