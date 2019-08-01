Станцию метро "Театральная" открыли после проверки

Станцию столичного метрополитена "Театральная" открыли после проверки на наличие взрывоопасных веществ. Об этом сообщает пресс-служба столичной подземки. Ранее после полудня 1 августа станцию закрыли после получения анонимного сообщения о минировании.
"Станция "Театральная" и пересадка открыты на вход и выход. Проверка закончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.
Не так давно также мы писали, что в Киеве несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев был в Святошинском районе.
Также сообщалось, что в Киеве оперативники задержали псевдоминера медицинских учреждений. Шутником, который сделал ложное сообщение о минировании, оказался житель Киевской области. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 ("Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности") Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
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