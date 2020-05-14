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Стеклянный мост в Киеве снова в трещинах: что произошло

14 мая, 13:56

Александр Марущак , Тина Наринецкая

На мосту уже установили ограждения

Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов в Хрещатом парке, снова оказался в центре скандала. На одном из стекол переправы обнаружили новые трещины. В социальных сетях появились фото моста, на котором установлено ограждение и предупреждающая табличка: "За ограду не заходить! Опасно!".

Что произошло со стеклами на мосту в этот раз, пока достоверно неизвестно. Как рассказали сайту "Сегодня" в Киевской городской государственной администрации, сейчас мост проверяют специалисты и выясняют причину и характер повреждения.

А в коммунальной корпорации "Киевавтодор" нам пояснили, что новый мост находится на балансе у другого коммунального предприятия.

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"Мост находится на балансе коммунального предприятия "Инженерный центр", – сообщили в "Киевавтодоре".

Сотрудники предприятия "Инженерный центр" оградили стекло на мосту, поэтому и появились фотографии в социальных сетях. Как там пояснили – проблема со стеклом на мосту существует уже не первый день.

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Чиновники отмечают, что на переправу действует гарантия, так что любые дефекты будут исправлены за гарантийные средства подрядчика, который выполнял работы по сооружению этой конструкции. В КГГА пока выясняют, что на самом деле произошло со стеклом на мосту.

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Напомним, мост был открыт 25 мая прошлого года на день Киева. Сразу же после открытия переправа стала очень популярной среди киевлян и гостей города. Посмотреть на нее приходили тысячи граждан. Спустя две недели после открытия на его обзорных стеклах появились трещины. Разгорелся скандал. Полностью стекла на новом мосту заменили в сентябре 2019 года.

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