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Стеклянный пол на новом пешеходном мосту в Киеве уже восстановили – Кличко

27 мая, 21:38

Мэр выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов

Поврежденные элементы стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов в Киеве, уже восстановили. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с Аркой дружбы народов", – отметил Кличко.

Он выразил надежду, что правоохранители найдут вандалов, которые нанесли ущерб новому туристическому объекту, а подобные действия недоброжелателей больше не повторятся.

Накануне в полиции рассказали подробности расследования по факту повреждения стеклянной площадки на новом мосту в центре столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко проинспектировал поврежденный мост. Он считает, что просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма. Не исключено, что механическое повреждение могло произойти снизу моста. Рассматривается версия того, что стреляли, подчеркнул Кличко. Он подчеркнул, что "подобные диверсии – криминал, и они будут иметь жесткий ответ".

Отметим, что разбитое стекло 27 мая начали менять, однако при этом лопнуло соседнее.


Напомним, что официального имени у моста пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано, так как после открытия на мост пришли тысячи человек, чтобы сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол.

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Тег Киев, мэр Киева, мэр, мост, Кличко, Виталий Кличко

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