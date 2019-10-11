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Столб черного дыма виден на весь микрорайон: в Киеве вспыхнула новостройка (видео)

11 октября, 13:25

Недалеко от станции метро "Васильковская" на улице Кейсарова полыхает многоэтажка

Фото: Анна Тарасенко

Фото: Анна Тарасенко

Спустя несколько дней после пожара на Демиевке в Киеве близ станции метро "Васильковская" днем 11 октября загорелась новостройка. Об этом сообщается в Telegram-канале Kyiv Live.

"И снова в столице пылает новостройка. На этот раз у метро "Васильковская" горит ЖК "Парковая долина", – говорится в сообщении канала, в котором также опубликовано видео.

Видео: Kyiv LIVE

Отметим, что новострой находится на ул. Паисия Кайсарова.

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При этом пользователи паблика "Соседи. Голосеево" в Facebook опубликовали фото.

Фото: Анна Тарасенко

Фото: Анна Тарасенко

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Фото: moygrad

Ранее сообщалось, что в Киеве во время тушения пожара в гараже на улице Качуры, 66 в Святошинском районе спасатели обнаружили тело мужчины. На месте пожара работали две единицы пожарно-спасательной техники и около 10 человек личного состава. Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины будут установлены правоохранительными органами.

Не так давно в столице произошел пожар в жилой квартире пятиэтажного дома на улице Ереванской, 24, в результате которого погибла женщина.

Новости "Сегодня" сообщали, что в начале осени Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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Киев васильковская пожары

Источник: Сегодня

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