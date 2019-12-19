Столичная полиция поймала воровку лифтового оборудования

Женщина ранее уже привлекалась к ответственности за имущественные преступления

На столичной Оболони полиция с поличным задержала воровку лифтового оборудования. Ей грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"По спецлинии "102" позвонила жительница многоэтажного дома по улице Приозерной, которая сообщила, что на последнем этаже она услышала подозрительный шум. На месте происшествия правоохранители обнаружили женщину, у которой при себе был пакет с инструментами и несколькими метрами лифтового кабеля", – говорится в сообщении.

Реклама

Злоумышленницей оказалась 45-летняя киевлянка, которая ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления. Сейчас решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали, что на Троещине жители высотки на проспекте Маяковского жили без лифтов несколько месяцев.

При этом не только нерабочие лифты стали головной болью киевлян. Немало хлопот в столичных высотках и с мусоропроводами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама