Столичная полиция сообщила подробности смерти парня на Подоле

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины после того, как на Подоле было обнаружено тело парня с травмой головы.

"Сегодня, около 3:00 ночи в Подольское управление полиции поступило сообщение о том, что на улице Введенской лежит парень без признаков жизни. На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия. В настоящее время личность потерпевшего установлена ​​- это местный житель, 1993 года рождения", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Для установления причины смерти тело парня направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что в спальном микрорайоне Виннице обнаружили жуткую находку – мумию мужчины. Все подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Также не так давно в одной из квартир Харькова на улице Семена Кузнеца полицейские нашли тело 39-летней женщины в состоянии мумификации.

Кроме того, мы сообщали, что в николаевской многоэтажке в одной из квартир 30 лет хранили тело.

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