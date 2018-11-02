Столичная станция метро "Майдан Незалежности" возобновила работу после сообщения о минировании

Сегодня, 21:09

После проведения проверки столичный метрополитен сообщил, что взрывоопасных предметов не обнаружено

Столичная станция метро "Майдан Незалежности" возобновила работу после сообщения о минировании
Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Киеве станцию метрополитена "Майдан Независимости" и пересадку на станцию "Крещатик" открыли на вход и выход после проверки анонимного сообщения о минировании.

"Станция "Майдан Независимости " + пересадка на станцию "Крещатик" открыты на вход и выход. Проверка окончена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", – сказано в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

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Ранее в Киеве станцию метро "Майдан Незалежности" и пересадку на станцию "Крещатик" закрыли для пассажиров на вход и выход. В метрополитене отметили, что поступил анонимный звонок о минировании станции. 

Напомним, 1 ноября около 19:00 поступило сообщение о минировании в Киеве железнодорожного вокзала и центрального автовокзала. "Минер" требовал 250 тысяч гривен за деактивацию взрывного устройства. С вокзалов провели эвакуацию людей, образовалась суматоха. В результате бомбу на вокзале не нашли, на месте работали Нацгвардия и инологическая служба, дежурили медики.

Кроме того, 31 октября станцию метро "Площадь Льва Толстого" в Киеве "заминировали" дважды за сутки. Входы и выходы на станцию перекрывали, помещение проверили на наличие взрывоопасных предметов. Так как станция является пересадочной, то был закрыт и переход на станцию "Дворец спорта". Происходящее создало массу неудобства киевлянам.
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Источник:

"Сегодня"

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