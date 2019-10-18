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Столичному студенту "светит" три года тюрьмы за кражу коньяка за 4600 грн

18 октября, 12:08

Злоумышленником оказался 24-летний иностранец

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

После задержания вора, грабившего столичные кофейни, в Киеве поймали студента-иностранца, который пытался украсть из супермаркета бутылку коньяка за 4600 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"В столичную полицию позвонили сотрудники магазина на проспекте Героев Сталинграда с сообщением о том, что у посетителя обнаружили товар, за который он не рассчитался", – говорится в сообщении.

Администратор магазина сообщила, что заметила мужчину, который долго ходил между витрин и подозрительно смотрел расположения камер видеонаблюдения. Далее у полок с элитным алкоголем он начал доставать из коробок бутылки и якобы разглядывать. Этими действиями посетитель привлек внимание охраны магазина, которая впоследствии на выходе обнаружила у него неоплаченный товар.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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Как выяснилось, молодой мужчина спрятал под футболкой бутылку алкогольного напитка стоимостью 4600 гривен. Злоумышленником оказался 24-летний иностранец, который учится в одном из столичных вузов.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Ранее в Киеве задержали мужчину, который пытался вынести из супермаркета плитку шоколада и коньяк, не расплатившись за товар на сумму около 3000 гривен.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку с более чем 40 тысячами гривен.

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Киев кража алкоголь

Источник: Сегодня

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