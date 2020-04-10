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Столичную Соломенку накрыл черный дым из-за пожара (фото, видео)

10 апреля, 10:09

Наталья Руда

На улице Островского недалеко от большого супермаркета горел склад

Утром в пятницу, 10 апреля, на столичной Соломенке произошел крупный пожар. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, на улице Островского, 50, горел склад.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 7:50.

"Спасатели установили, что горит 1-этажное складское здание. В 8:16 пожарные локализовали пожар на площади 100 кв. м, а в 09:06 ликвидировали", – говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекались 15 человек и три единицы техники. Погибших и травмированных нет. Причины возникновения пожара выясняются.

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При этом в социальных сетях пользователи отмечают, что в силу активной застройки, склад подожгли, чтобы что-то построить на его месте.

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Ранее сообщалось, что на улице Бориспольской, 9, в Киеве вспыхнул масштабный пожар. Там также горел склад.

Отметим, что уже почти неделю в столице наблюдается смог и слышно запах гари в связи с масштабными пожарами в Чернобыльской зоне.

Кроме того, в самом Киеве также ежедневно происходит немалое количество пожаров.

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Киев склад пожар

Источник: Сегодня

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