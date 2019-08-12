Столичные копы ищут опасного преступника, совершившего две попытки изнасилования (видео)

О розыске этого мужчины полиция уже сообщала, однако его пока так и не нашли

Полиция Киева ищет опасного преступника: мужчину подозревают в совершении двух попыток изнасилования в Шевченковском и Оболонском районах. Оба случая произошли еще в июле, но злоумышленника пока так и не поймали.

На вид мужчине 20—25 лет, худощавый, высокий – 185-190 см, с темными волосами. Всех, кто располагает данными о нем, просят сообщать на 102 или по телефонам 486-03-06, 418-31-33, 097-105-08-05.

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Отметим, что о розыске этого мужчины полиция сообщала и более недели назад.

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Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет.

Кроме того, мужчина, который нападал на женщин в подъездах в столице, задержан в Кировоградской области. Ранее в столичную полицию поступило несколько заявлений от женщин, которые стали жертвами разбойных нападений: четыре – в Голосеевском районе и один – в Святошинском районе. Неизвестный на улице и в подъездах бил, забирал у них ценные вещи и убегал.

Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

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