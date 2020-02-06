Столичные копы нашли 14-летнюю девочку, которая пропала более полугода назад

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция разыскала девочку, которая считалась без вести пропавшей с июля прошлого года. Несовершеннолетняя жила в Киевской области и не общалась с родителями. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

Правоохранители уточнили, что летом 2019 года в Дарницкое управление полиции обратились супруги с заявлением об исчезновении их 14-летней дочери. Родители сообщили, что ранее девушка уходила из дома на несколько суток, но возвращалась. Однако на этот раз ушла, оставив дома свой мобильный телефон.

Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "безвестно исчезла", а работники сектора ювенальной превенции начали поиски девочки. Полиция установила, что девушка проживает в Киевской области.

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Полиции 14-летняя девочка рассказала, что решила жить самостоятельно, поэтому уехала от родителей. Сейчас ее вернули в семью. При этом ранее ее родители дважды привлекались к административной ответственности по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении супругов к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, что ранее столичные патрульные разыскали пропавшую 15-летнюю девочку.

Также сообщалось, что в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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