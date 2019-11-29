Столичные копы нашли девушку, сбежавшую месяц назад из приюта

Беглянку нашли в Вишневом, где она жила со своим приятелем

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая месяц назад ушла из Центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В октябре в Деснянское управление полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении 14-летней девушки. Работники ювенальной превенции немедленно начали поиски несовершеннолетней, но проведенные первоочередные меры ожидаемых результатов не дали", - говорится в сообщении.

В итоге беглянку через месяц нашли у ее приятеля в Вишневом, у которого она все время и скрывалась. Девушку передали родителям.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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