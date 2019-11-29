Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,04
26,45

Столичные копы нашли девушку, сбежавшую месяц назад из приюта

29 ноября, 11:03

Беглянку нашли в Вишневом, где она жила со своим приятелем

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители разыскали несовершеннолетнюю девушку, которая месяц назад ушла из Центра социально-психологической реабилитации детей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В октябре в Деснянское управление полиции обратился воспитатель Центра социально-психологической реабилитации детей с сообщением об исчезновении 14-летней девушки. Работники ювенальной превенции немедленно начали поиски несовершеннолетней, но проведенные первоочередные меры ожидаемых результатов не дали", - говорится в сообщении.

В итоге беглянку через месяц нашли у ее приятеля в Вишневом, у которого она все время и скрывалась. Девушку передали родителям.

Реклама

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

В тренде
Тайны киевского метро: кто, как и чем моет эскалаторы и полы на станциях

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшая 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев дети розыск

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)
В Киеве таксист без детского автокресла отказался везти ребенка: пассажиры устроили скандал (видео)Происшествия
Новый антирекорд: неизвестный
Новый антирекорд: неизвестный "пролетел" по Киеву со скоростью 288 километров в часПроисшествия
В Киеве остановились троллейбусы: люди вынуждены идти пешком (видео)
В Киеве остановились троллейбусы: люди вынуждены идти пешком (видео)Происшествия
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробности
Обыск у Маруси Зверобой: стали известны новые подробностиУкраина
Из
Из "Борисполя" несколько часов не могут улететь пассажиры: в аэропорту – скандал (видео)Происшествия
Столичная полиция сообщила подробности смерти парня на Подоле
Столичная полиция сообщила подробности смерти парня на ПодолеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...