Столичные копы показали видео, как мужчина ворует из магазина женские помады

Столичные копы задержали мужчину, который подозревается в краже четырех женских помад в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.
"Вчера, около 17 часов, на службу "102" поступило сообщение о грабеже на улице Маршала Конева. Администратор магазина рассказала, что к ним в торговый зал забежал неизвестный мужчина и открыто завладел четырьмя помадами, после чего быстро скрылся. Заявительница описала внешний вид злоумышленника и в чем он был одет, а также предоставила видео с камер наблюдения", – говорится в сообщении.
Через несколько минут патрульные при обследовании территории увидели мужчину, который был похож по описанию заявительницы.
"Гражданин, увидев инспекторов, начал заметно нервничать и пытался скрыться из их поля зрения. Патрульные задержали предполагаемого злоумышленника. Во время поверхностной проверки у 35-летнего горожанина инспекторы обнаружили "добычу" – четыре женских помады. Мужчина признался в содеянном, но отказался объяснять причину своего поступка", – уточнили в полиции.
При этом также установили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления.
Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.
Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.
Новости "Сегодня" писали, что киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение ею чужих подарков. Женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.
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