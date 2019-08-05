/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Столичные копы показали видео, как мужчина ворует из магазина женские помады https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF 2019-08-05T12:57:00+03:00 Происшествия Причины своего поступка задержанный не объяснил

Столичные копы задержали мужчину, который подозревается в краже четырех женских помад в одном из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

"Вчера, около 17 часов, на службу "102" поступило сообщение о грабеже на улице Маршала Конева. Администратор магазина рассказала, что к ним в торговый зал забежал неизвестный мужчина и открыто завладел четырьмя помадами, после чего быстро скрылся. Заявительница описала внешний вид злоумышленника и в чем он был одет, а также предоставила видео с камер наблюдения", – говорится в сообщении.

Через несколько минут патрульные при обследовании территории увидели мужчину, который был похож по описанию заявительницы.

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"Гражданин, увидев инспекторов, начал заметно нервничать и пытался скрыться из их поля зрения. Патрульные задержали предполагаемого злоумышленника. Во время поверхностной проверки у 35-летнего горожанина инспекторы обнаружили "добычу" – четыре женских помады. Мужчина признался в содеянном, но отказался объяснять причину своего поступка", – уточнили в полиции.

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При этом также установили, что задержанный ранее неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления.

Ранее сообщалось, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

Также столичные полицейские задержали мужчину, который украл из машины сумку более чем с 40 тысячами гривен.

Новости "Сегодня" писали, что киевские правоохранители направили в суд материалы производства в отношении работницы почты за присвоение ею чужих подарков. Женщина не устояла перед соблазном и забрала денежные сертификаты косметического магазина.

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