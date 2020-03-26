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Столичные копы поймали изготовителей поддельных лекарств

26 марта, 10:14

Наталья Руда

Производство было налажено в Харькове, а лекарства сбывали по всей Украине

Столичные правоохранители задержали изготовителей и распространителей поддельных лекарств в особо крупных размерах на территории Киева, региона и других областей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели 16 обысков по месту производства, адресам проживания и в машинах фигурантов. Было найдено оборудование изготовления фальсифицированных лекарств, около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи.

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Всего задержаны три человека, в том числе организатор нелегального бизнеса. Им готовят уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 Криминального кодекса Украины.

Напомним, на фоне распространения коронавируса это уже не первый подобный случай за последнее время. На днях правоохранители в Киеве перекрыли канал поставки фальсифицированных лекарств на крупную сумму.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как в Киевской области мошенники подделывали лекарства для онкобольных.

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Киев подделка лекарства

Источник: Сегодня

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