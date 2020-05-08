Столичные копы просят опознать мужчину, голову которого выловили из Днепра

Столичная полиция просит опознать мужчину, голову которого выловили из Днепра 1 февраля.

Копы напомнили, что жуткую находку обнаружил в пакете в днепровском заливе Собачье гирло, в районе улицы Приречная, местный рыбак.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили еще некоторые фрагменты тела. По результатам ДНК-экспертизы, все частицы принадлежат одному человеку", – сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

В главке сообщили и приметы погибшего – на вид ему было 60-70 лет, рост 153-160 см, лицо овальное, волосы короткие прямые светлые с проседью и лобным облысением, выступающий подбородок.

Кроме того, опубликован рисованный портрет мужчины:

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Если кто-то узнал мужчину или обладает любой информацией, то просят сообщить по телефонам: (093) 494-11-94, (067) 976-39-20 или по спецлинии 102.

Ранее полиция просила помочь опознать мужчину, тело которого нашли в лесу на столичном Виноградаре.

Также сообщалось, что в центре столицы возле жилого дома убили хирурга:

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