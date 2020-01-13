Столичные копы рассказали, в какие районы чаще всего вызывают патрульных

За 2019 год киевские патрульные получили и обработали 539 795 вызовов, поступивших по номеру "102". Как сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы, чаще всего полицию вызывали жители Соломенского района.
Так, статистика по районам выглядит следующим образом:
- Соломенский район – 59319;
- Дарницкий район – 59133;
- Днепровский район – 58082;
- Деснянский район – 57918;
- Святошинский район – 56884;
- Голосеевский район – 52082;
- Оболонский район – 51061;
- Шевченковский район – 50568;
- Подольский район – 44996;
- Печерский район – 44728;
- Автодорога М-01 – 5024 (в пределах территории обслуживания экипажей столичной патрульной полиции).
Чаще всего киевляне сообщали о нарушениях ПДД, конфликтах и домашнем насилие, нарушении режима тишины, ДТП и уголовных правонарушениях.
Отметим, что в течение 2019 года в столице было совершено 69 умышленных убийств. В 2018 году – 87.
Ранее мы сообщали, что в Киеве на протяжении 2018 года уровень преступности уменьшился – по сравнению с 2017 годом, когда было зарегистрировано 65 тысяч преступлений, их стало на 16% меньше. Самым опасным районом Киева по итогам 2018 года стал Шевченковский – за 12 месяцев здесь было совершено 8524 преступлений.
Также полиция Киева расследует загадочное убийство на Печерске. Утром 17 декабря там обнаружили труп мужчины, возле которого лежала в крови женщина. У нее был отрезан средний палец на руке и разорваны уши.
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