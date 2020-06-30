Столичные копы задержали банду разбойников, грабивших дома (фото, видео)

Столичные правоохранители задержали банду, участники которой грабили дома в столице и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"Сегодня ночью с привлечением спецназа КОРД сотрудники управления уголовного розыска вместе со следственными подразделениями столичной полиции задержали организованную этническую группу злоумышленников, совершивших разбойное нападение на частный дом на территории Киевской области. "Добычей" стал сейф с деньгами и драгоценностями", – говорится в сообщении пресс-службы.

В состав преступной группы входили четверо мужчин: по двое граждан Украины и Грузии. Трое из них уже имеют криминальное прошлое: 42-летний иностранец ранее был судим за убийство на территории своей страны, его 43-летний соотечественник имел судимость за незаконное хранение оружия, а 62-летний украинец судим за совершение имущественных преступлений.

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Отмечается, что преступников подозревают в причастности еще к нескольким разбойным нападениям на дома в столице и регионе.

"Последнее преступление они совершили в Киево-Святошинском районе, где напали на дом женщины-предпринимателя: угрожая оружием, связали ее и завладели деньгами и драгоценностями", – уточнили в полиции.

В ходе обысков у членов группировки изъяли огнестрельное оружие, ювелирные изделия, орудия для взлома замков, пластиковые стяжки и большое количество других предметов, которые могут быть вещественными доказательствами в других преступлениях.

По данным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) и ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом.

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