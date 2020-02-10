Столичные копы задержали мужчину с каннабисом на 2 млн гривен: фото, видео

В Киевской области полицейские обнаружили у мужчины каннабиса на 2 миллиона гривен. Его задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в столице.

Сообщается, что ранее столичная полиция открыла дело по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. После разрешения суда по месту жительства подозреваемого мужчины в Киевской области провели обыски.

У него дома нашли семь 12-килограммовых полиэтиленовых пакетов с каннабисом. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет почти 2 миллиона гривен. 42-летнего мужчину задержали. Ему сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в столице задержали парня с 17 кг наркотиков.

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Напомним, не так давно в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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