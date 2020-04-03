Столичные полицейские задержали "качка", напавшего на журналистов в Гидропарке

Мужчина кричал, что ему "плевать на закон"

Столичные полицейские задержали мужчину, который напал на журналистов ZIK в Гидропарке. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Так, накануне журналистка и оператор снимали сюжет в Гидропарке о соблюдении правил карантина на спортивных площадках. В итоге между одним из спортсменов на площадке и журналистами вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина начал толкать оператора, ругался матом, пытался препятствовать съемке, а также кричал, что ему "плевать на закон" за нарушение карантина и ему ничего за это не будет.

Видео нападения было опубликовано в сети:

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По данным полиции, нападавший – житель Броваров, 1965 года рождения. Его задержали.

Следователи Днепровского управления полиции расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, что в Киеве до 24 апреля действует карантин – закрыты кафе, рестораны, продуктовые рынки и ярмарки, ТРЦ, бассейны и спортивные комплексы. За нарушение ограничительных мер грозит штраф от 17 тысячи гривен.

Также в столице находятся на обсервации люди, прилетевшие с Бали и Катара. Подробнее смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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