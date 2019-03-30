Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме
В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение
В "день тишины" киевские полицейские зарегистрировали 41 сообщение, 24 из них касались незаконной предвыборной агитации, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"По состоянию на 21:00 в полицию Киева поступило 41 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, из них – 24 факта связаны с незаконной агитацией. Все события должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательной проверки им будет предоставлена соответствующая правовая квалификация" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Киевской области.
Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме.
Всего Национальная полиция в "день тишины" накануне выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта, получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой, сообщили в пресс-службе МВД. В частности, 79 поступивших заявлений касались проведения незаконной агитации, восемь – подкупа избирателей, два – о хулиганстве, и один – об угрозе физической расправы, а также 69 других фактов.
Напомним, ранее мы сообщали о переходе на усиленный режим работы СБУ и начале патрулирования украинских городов спецназовцами "Альфы", которые охраняют безопасность в местах возможного скопления граждан – на центральных улицах, вокзалах, аэропортах и возле церквей.
Сайт "Сегодня" будет следить за ходом выборов в режиме онлайн и держать читателей в курсе главных событий. Фото, видео с избирательных участков, возможные нарушения, экзит-полы и первые результаты – обо всем этом читайте в нашей онлайн-хронике.
Журналисты "Сегодня" покажут и расскажут, как голосуют украинцы во всем мире.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Выборы президента Украины: как готовят избирательные участки в Канаде
Здесь на трех избирательных участках – в Оттаве, Торонто и Эдмонтоне будут голосовать тысячи украинцев
Выборы президента: сайт "Сегодня" будет вести хронику событий
Следим за ходом событий в онлайн-режиме
Новинский: Самым сильным орудием в борьбе за свои права является избирательный бюллетень
Народный депутат Вадим Новинский призвал украинцев не игнорировать выборы
Выборы в Украине: в МВД отчитались о нарушениях в "день тишины"
В "день тишины" МВД получило 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства