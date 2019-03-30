Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме

В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение

Фото: Нацполиция

Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b90/b2d/5c9b90b2d4d0f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b90/b2d/5c9b90b2d4d0f.jpg 2019-03-30T22:19:00+02:00 Происшествия В "день тишины" киевская полиция зарегистрировала 41 сообщение

В "день тишины" киевские полицейские зарегистрировали 41 сообщение, 24 из них касались незаконной предвыборной агитации, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"По состоянию на 21:00 в полицию Киева поступило 41 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, из них – 24 факта связаны с незаконной агитацией. Все события должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. После тщательной проверки им будет предоставлена соответствующая правовая квалификация" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Киевской области.

Столичные правоохранители продолжают работать в усиленном режиме.

Всего Национальная полиция в "день тишины" накануне выборов президента Украины, которые пройдут 31 марта, получила 159 заявлений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом заявил первый заместитель главы Министерства внутренних дел Сергей Яровой, сообщили в пресс-службе МВД. В частности, 79 поступивших заявлений касались проведения незаконной агитации, восемь – подкупа избирателей, два – о хулиганстве, и один – об угрозе физической расправы, а также 69 других фактов.

Напомним, ранее мы сообщали о переходе на усиленный режим работы СБУ и начале патрулирования украинских городов спецназовцами "Альфы", которые охраняют безопасность в местах возможного скопления граждан – на центральных улицах, вокзалах, аэропортах и возле церквей.

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