Столичные спасатели показали фото мощного пожара на Русановских садах

Фото: ГУ ГСЧС Киева

Столичные спасатели опубликовали фотографии мощного пожара, который произошел днем в пятницу, 15 ноября, в складском здании на Русановских садах.

В пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице сообщили, что вызов о пожаре на улице Маланюка, 114-Б, поступил спасателям в 12:43.

"Возгорание возникло на крыше одноэтажного складского здания, в котором находились мебель и керамические изделия. Существовала угроза распространения пламени на рядом расположенные здания. В 13:56 пожар площадью 140 кв. м был локализован, а в 14:18 – ликвидирован", – говорится в сообщении.

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К тушению пожара были привлечены девять единиц основной и специальной техники, а также 41 человек личного состава Киевского гарнизона.

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Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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