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Столичные спасатели сняли с Южного моста малолетних альпинистов (видео)

18 мая, 09:30

Наталья Руда

Пользователи Сети предложили оплачивать операцию спасения родителям руферов

Столичные спасатели сняли с опоры Южного моста малолетних руферов, которые взобрались туда и не могли слезть самостоятельно. Соответствующее видео опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

"Спасатели снимают малолетних альпинистов с Южного моста", – говорится в подписи к видео.

Вместе с тем, под постом об инциденте пользователи Сети возмутились поступком подростков и выразили мнение, что счет за спасение ребят должны оплачивать их родители.

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Ранее очевидцы запечатлели на видео, как молодой человек карабкается на верхушку Северного моста по стальным конструкциям. У экстремала при этом не было страховки.

Напомним, что зимой пятеро руферов напугали граждан, взобравшись на верхушку Северного моста. Очевидцы видели, как несколько человек двигались по вантам моста в сильный гололед. На место вызвали полицию, но экстремалы удрали, спустившись по скользким вантам. В свою очередь спасатели ГСЧС напомнили, что такие выходки очень опасны для жизни.

Также мы писали, что на станции Караваевы Дачи в Киеве мужчина тумаками и затрещинами согнал с электрички подростков-зацеперов.

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Киев южный мост руферы

Источник: Сегодня

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