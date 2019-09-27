Столичные улицы после дождя покрыла белая пена (видео)

В Соломенском районе Киева несколько улиц после вчерашнего дождя покрыла белая пена. Об этом сообщает пресс-служба Соломенской в городе Киева районной государственной администрации.

"В частности, необычное явление заметили на улицах Ереванской и Генерала Воробьева. В отделе контроля за благоустройством Соломенской райгосадминистрации рассказали, что это такое. Отмечается, что белая "пена" – ежегодное осеннее явление, связанное с каштанами. Именно такими становятся их плоды, раздавленные под колесами авто на мокрой дороге. В результате взаимодействия воды с сапонином, веществом, которое содержится в каштанах, образуется белая субстанция", – говорится в сообщении.

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Жителей Соломенского района попросили не паниковать.

Отметим, что ранее, несмотря на заморозки, в Киеве расцвели каштаны. Цветущие деревья заметили недалеко от Киево-Печерской лавры. Это уже не первый подобный случай за последнее время. Так, жители столицы ранее обратили внимание на распустившиеся каштаны на Виноградаре.

Напомним, что в этом году киевляне могут собрать в парках каштаны и сдать на переработку. Их принимают в 30 пунктах по городу, по две гривни за килограмм. По сравнению с прошлым годом пунктов стало значительно меньше в связи с кризисом на рынке сбора вторресурсов. Они закрываются очень часто, поскольку нет государственной и городской политики в этом вопросе. Пока не известно, сколько каштанов уже собрали киевляне. В прошлом году их принесли в пункты приема более 40 тонн, хотя был неурожай. В основном их собирают школьники, студенты и пенсионеры, а также мамы, которые гуляют в парках с детьми. Каштаны пустят на переработку, из них сделают основу для косметических кремов, предварительно проверив на пригодность.

Тем временем в столице продолжается очередной скандал из-за каштанов на Крещатике. Жители города обеспокоены, что знаменитый символ столицы хотят заменить, посадив другие деревья. Этой проблемой озаботились даже в Верховной Раде. "Сегодня" узнавали, как будут решать вопрос.

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