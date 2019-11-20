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Столкновение маршрутки и Toyota в Киеве: спасатели уточнили число пострадавших

20 ноября, 10:14

В результате аварии пострадали 11 человек - пассажиров маршрутки

В результате лобового столкновения маршрутки Mercedes-Benz Sprinter и Toyota RAV4, которое произошло накануне вечером на улице Зодчих в Киеве, пострадали 11 человек, два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Ранее сообщалось о двух погибших и восьми пострадавших.

По данным спасателей, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

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"Спасатели с помощью шанцевого инструмента деблокировали тело водителя Toyota, который был зажат между сиденьем и панелью приборов, и передали правоохранителям", – говорится в сообщении.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы, однако на данный момент не сообщается, открыто ли уголовное производство.

Подробнее об аварии смотрите в сюжете:

Видео: Информатор

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Киев ДТП маршрутка

Источник: Сегодня

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