Українська
$ 27,68
32,78
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Страшное ДТП под Киевом: BMW протаранила и выбросила Skoda с трассы, есть жертвы и раненые

3 августа, 23:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Неадекватный водитель «немца» убил своего пассажира

Реклама

Под Киевом произошло страшное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения различной тяжести.

Как сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, авария случилась вечером в понедельник, 3 августа, на трассе, соединяющей Крюковщину и Тарасовку в Киево-Святошинском районе. Там водитель BMW, предварительно пребывавший под воздействием наркотиков, на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Skoda.

Пассажир немецкого авто погиб мгновенно, а его тело зажало в салоне, ведь именно на правую сторону пришелся сильный удар. "Шкода" тоже превратилась в груду металла и вылетела с дороги.

В тренде
Задержание террориста в Киеве: появилось видео беседы Каримова с "журналисткой"
Реклама

Всего пострадали четыре человека, они в срочном порядке были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 3 августа в Киевской области в результате аварии на 56-м километре автодороге Борисполь – Днепр погибли четыре человека.

Также сайт "Сегодня" сообщал и о других смертельных ДТП под Киевом:

Видео: dtp.kiev.ua

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев ДТП жертвы смертельное ДТП Крюковщина Тарасовка

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)
Проснулась от ударов: в поезде жестоко избили и пытались изнасиловать молодую мать (видео)Происшествия
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатился
Копы показали видео, как под Киевом водитель не пропустил скорую и сразу поплатилсяПроисшествия
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видео
На Бориспольской трассе под Киевом произошло смертельное ДТП: подробности и видеоПроисшествия
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)
Под Киевом на взятке поймали депутата (фото)Происшествия
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)
В Киеве на Выдубичах произошло смертельное ДТП: Toyota влетела под грузовик (видео)Происшествия
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)
В Киеве водитель избил на дороге велосипедиста из-за замечания (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять