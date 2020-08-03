Страшное ДТП под Киевом: BMW протаранила и выбросила Skoda с трассы, есть жертвы и раненые

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Под Киевом произошло страшное ДТП, в результате которого один человек погиб и еще четверо получили ранения различной тяжести.

Как сообщает издание dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook, авария случилась вечером в понедельник, 3 августа, на трассе, соединяющей Крюковщину и Тарасовку в Киево-Святошинском районе. Там водитель BMW, предварительно пребывавший под воздействием наркотиков, на бешеной скорости вылетел на встречную полосу и врезался в Skoda.

Пассажир немецкого авто погиб мгновенно, а его тело зажало в салоне, ведь именно на правую сторону пришелся сильный удар. "Шкода" тоже превратилась в груду металла и вылетела с дороги.

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Всего пострадали четыре человека, они в срочном порядке были госпитализированы.

Напомним, в ночь на 3 августа в Киевской области в результате аварии на 56-м километре автодороге Борисполь – Днепр погибли четыре человека.

Также сайт "Сегодня" сообщал и о других смертельных ДТП под Киевом:

Видео: dtp.kiev.ua

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