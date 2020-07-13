Страшное ДТП под Киевом: прокуратура озвучила новые данные расследования

Виновнику страшного ДТП в Козине, в котором погибла семья – отец, мать и двое детей, сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к гибели нескольких человек), сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"Также ему вручили ходатайство об избрании безальтернативного меры пресечения в виде содержания под стражей и допросили в качестве подозреваемого. В Шевченковский райсуд ходатайство будет направлено завтра утром, поэтому рассмотрение ожидаем тоже завтра", – уточнила спикер прокуратуры.

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У Антона Желепы отобрали кровь на содержание наркотических веществ, результатов пока нет. Драгер обнаружил у него 1,3 промилле алкоголя.

Правоохранители также выяснили, что с 2007 года мужчина неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за ДТП с тяжелыми последствиями, за что отбывал наказание.

Надежда Максимец также уточнила, что мальчик, который выжил в аварии, в стабильно тяжелом состоянии в детской больнице.

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Отметим, что статья, по которой квалифицировали действия Антона Желепы, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что по факту смертельной аварии, которая произошла в районе Кончи-Заспы на Столичном шоссе (Старообуховская трасса) и унесла жизни четырех людей, открыто уголовное производство. Водитель, устроивший ДТП, задержан, он находится в больнице.

Как сообщалось, в воскресенье, 12 июля, под Киевом на Старообуховской трассе произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Так, автомобиль Mercedes врезался в микроавтобус Mercedes Sprinter, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся с Hyundai, в салоне которого находилось пять человек.

Двое взрослых и 8-летняя девочка погибли на месте, еще двое пассажиров Hyundai – мальчики 10 и 12 лет – госпитализированы в критическом состоянии. Поздно вечером, 12 июля, в реанимации одной из больниц умер второй ребенок – 10-летний мальчик, которого экстренно госпитализировали с места аварии. За жизнь второго мальчика сейчас борются медики.

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