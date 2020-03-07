Страшное ДТП под Киевом: столкнулись грузовик с легковушкой, три человека погибли

Авария произошла на Кольцевой дороге, недалеко от Борисполя

В Киевской области, возле Борисполя, на Кольцевой дороге столкнулись грузовик и легковой автомобиль – в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщается на Facebook-странице "Киев оперативный".

"Авария между грузовиком и легковым автомобилем унесла жизни трех человек (из легковушки) и еще одного травмировала", – говорится в сообщении.

Информация о причинах этого происшествия устанавливается.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как в Киеве, недалеко от метро "Ипподром" столкнулись два автомобиля Renault. В результате аварии машины вылетели с проезжей части и выехали на территорию рядом расположенной заправки.

А на Осокорках в Киеве водитель Lexus вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов. В результате аварии девушка-пешеход погибла на месте инцидента. Все подробности аварии смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться