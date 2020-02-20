Страшное ДТП в Ирпене: легковушка сбила двух женщин (видео 18+)

Местные паблики сообщают, что погибли обе женщины, однако официально эта информация не подтверждена

В Ирпене под Киевом 19 февраля на улице Университетской произошло ДТП – легковушки сбила двух женщин, которые перебегали дорогу. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Были сбиты пару пешеходов-нарушителей. По нашей информации, к сожалению, женщина в больницу не доехала. Цените свою жизнь", - говорится в сообщении, однако местные СМИ пишут, что погибли обе женщины.

При этом в паблике опубликовано видео, на котором видно, как две женщины перебегают дорогу перед маршруткой, однако за маршруткой их сбивает автомобиль.

Кроме того, в местных пабликах уточняется, что женщины были сбиты на том месте, где ранее на дороге был пешеходный переход. Позднее его перенесли на 40 метров, а старую "зебру" зарисовали черно краской, но она стерлась.

"Также, стало известно, что пострадавшие женщины – тетя с племянницей", – отмечает "Киев Оперативный".

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!

Напомним, в столице на улице Березняковской, 12, автомобиль Mercedes-Benz сбил мужчину, переходящего улицу по пешеходному переходу. Удар был такой силы, что пешеход перевернулся в воздухе.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

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