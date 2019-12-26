Страшное ДТП в Киеве: машину разорвало пополам, видео (18+)

В результате аварии пострадали три человека

Фото из открытых источников

В Киеве на Харьковском шоссе, 18 вечером 25 декабря произошло жуткое ДТП – столкнулись Mercedes, ВАЗ-2101 и Ford. Видео инцидента опубликовали в паблике "Киев Оперативный".

Так, на кадрах видеорегистратора видно, как на перекрестке Mercedes врезается в "Жигули" и авто от удара разрывает на две части. Потом легковушку отбросило на Ford.

По предварительной информации, пострадали три человека, ехавшие в ВАЗе.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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