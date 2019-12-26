Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,26
25,77

Страшное ДТП в Киеве: машину разорвало пополам, видео (18+)

26 декабря, 09:47

В результате аварии пострадали три человека

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

В Киеве на Харьковском шоссе, 18 вечером 25 декабря произошло жуткое ДТП – столкнулись Mercedes, ВАЗ-2101 и Ford. Видео инцидента опубликовали в паблике "Киев Оперативный".

Так, на кадрах видеорегистратора видно, как на перекрестке Mercedes врезается в "Жигули" и авто от удара разрывает на две части. Потом легковушку отбросило на Ford.

По предварительной информации, пострадали три человека, ехавшие в ВАЗе.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 18 лет, беременным и людям со слабой психикой.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев ДТП харьковское шоссе

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны детали
Страшная находка в Киеве: возле пустой машины нашли тело женщины, известны деталиПроисшествия
Под Киевом женщину избили до полусмерти ради похищения элитного авто
Под Киевом женщину избили до полусмерти ради похищения элитного автоПроисшествия
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фото
В кальян-баре в центре Киева продавали кокаин: появились подробности и фотоПроисшествия
Драка со стрельбой на Борщаговке в Киеве: у раненого выбит глаз, прострелены ноги и грудь
Драка со стрельбой на Борщаговке в Киеве: у раненого выбит глаз, прострелены ноги и грудьПроисшествия
В центре Киева снова хаос: закрыта станция метро
В центре Киева снова хаос: закрыта станция метро "Майдан Незалежности"Происшествия
В киевском парке подростки забрасывают петардами прохожих, чтобы ограбить
В киевском парке подростки забрасывают петардами прохожих, чтобы ограбитьПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...