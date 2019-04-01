Страшное ДТП в Киеве: микроавтобус с детьми врезался в отбойник

Одной из пассажирок в результате столкновения оторвало ногу

Фото: kiev.informator.ua.

Страшное ДТП в Киеве: микроавтобус с детьми врезался в отбойник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1a1/fed/5ca1a1fedbf5b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1a1/fed/5ca1a1fedbf5b.jpg 2019-04-01T08:38:00+03:00 Происшествия Одной из пассажирок в результате столкновения оторвало ногу

В Киеве, где недавно в ДТП пострадали пять человек, на Столичном шоссе микроавтобус Mercedes Vito выехал за пределы проезжей части и врезался в отбойник. Металлическая конструкция пронзила авто, есть пострадавшие, сообщает "Информатор".

ДТП произошло сегодня в 02:20. На момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей. Удар пришелся на пассажирскую сторону автомобиля.















По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека: ребенок, мужчина и женщина. Женщине-пассажиру в результате столкновения оторвало ногу. Всех пострадавших срочно госпитализировали в больницы столицы.

Также на месте работали спасатели. Они срезали отбойник и помогали извлекать пострадавших из покореженного автомобиля. На данный момент причина аварии выясняется.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате ДТП на Столичном шоссе под Киевом на выезде на Хтотов, еще одна женщина пострадала.

Кроме того, в полиции рассказали детали масштабной аварии, которая произошла поздно вечером 29 марта на Северном мосту в Киеве. По данным правоохранителей, автомобиль Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору

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