Страшное ДТП в Киеве: микроавтобус с детьми врезался в отбойник
Одной из пассажирок в результате столкновения оторвало ногу
В Киеве, где недавно в ДТП пострадали пять человек, на Столичном шоссе микроавтобус Mercedes Vito выехал за пределы проезжей части и врезался в отбойник. Металлическая конструкция пронзила авто, есть пострадавшие, сообщает "Информатор".
ДТП произошло сегодня в 02:20. На момент аварии в машине находились восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей. Удар пришелся на пассажирскую сторону автомобиля.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека: ребенок, мужчина и женщина. Женщине-пассажиру в результате столкновения оторвало ногу. Всех пострадавших срочно госпитализировали в больницы столицы.
Также на месте работали спасатели. Они срезали отбойник и помогали извлекать пострадавших из покореженного автомобиля. На данный момент причина аварии выясняется.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в результате ДТП на Столичном шоссе под Киевом на выезде на Хтотов, еще одна женщина пострадала.
Кроме того, в полиции рассказали детали масштабной аварии, которая произошла поздно вечером 29 марта на Северном мосту в Киеве. По данным правоохранителей, автомобиль Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору
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