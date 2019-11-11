Страшное ДТП в Киевской области: погибли четыре человека, среди них двое детей

Фото из открытых источников

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уточнила число жертв страшной аварии, которая произошла накануне, 10 ноября, в с. Здвижевка Бородянского района. В частности, в пресс-службе ГСЧС сообщили, что погибли четыре человека, среди которых двое детей. Ранее сообщалось о трех погибших.

"Около 16:15 результате столкновения двух легковых автомобилей погибли четыре человека, из них двое детей (2007 г.р.) и четыре человека госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

На данный момент обстоятельства аварии не уточняются, также в сети появилось фото с места ДТП.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Напомним, ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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