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Стрельба и драка на Виноградаре: в полиции рассказали новые подробности

11 июня, 17:57

Александр Марущак Александр Марущак

У водителя было разрешение на ношение оружия

В полиции Киева прокомментировали инцидент, который произошел 11 июня на Виноградоре. Напомним, там водитель задел пешехода, переходившего дорогу, и его друзья решили устроить самосуд, избив автомобилиста. Тем временем, местная жительница вытащила из машины сумку водителя и его пистолет, и выстрелила.

Правоохранители уточнили сайту "Сегодня", что инцидент произошел на улице Светлицкого. В полиции Подольского района нам сообщили, что информацию по поводу стрельбы и воровства денег из кошелька во время конфликта на Виноградаре, они не могут подтвердить.

"На Виноградаре произошел конфликт между пешеходом и водителем автомобиля, который его якобы не пропустил. Между ними завязалась потасовка и драка. Когда на место прибыли правоохранители – конфликт был урегулирован с их помощью. Оружие, о котором идет речь, находилось в сумке, в салоне автомобиля водителя. Правоохранители опросили свидетелей инцидента. Никаких заявлений по поводу воровства оружия, денег, а также стрельбы, в полицию никто не подавал", – рассказали нам в полиции Подольского района

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В полиции говорят, что пистолет травматический и на его ношение у водителя есть все разрешения. При этом, правоохранители говорят, что смотрели видео с места происшествия и слышали характерный хлопок, но из пистолета там никто не стрелял.

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Там добавляют, что участники конфликта не выдвигали претензий друг к другу.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Ижевской произошла драка между строителями, столичная полиция задержала двух участников инцидента.

Напомним, в одной из столичных маршруток, курсирующих по маршруту № 555, произошла драка между пассажирками. Женщины подрались якобы из-за того, что не поделили место. Отметим, что маршрутный автобус № 555 выполняет рейс от ул. Николая Кибальчича до ДВРЗ.

Видео: Киев Оперативный

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Источник: Сегодня

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