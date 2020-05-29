Стрельба и разборки в Броварах: Геращенко показал фото задержанных

Каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений

Сегодня, 29 мая, в городе Бровары произошла "криминальная разборка между группировками крышующими перевозки маршрутными такси". Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя стрельбу, которая произошла в городе.

"Криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами со стороны чиновников отвечающих за это направление в Киевской области. В результате стрельбы трое участников криминальной разборки получили ранения из травматического оружия", - написал он.

Геращенко сообщил, что полицией на данный момент уже задержано 10 лиц, принявших участие в хулиганских насильственных действиях.

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"У задержанных изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Все оружие будет изъято и его владельцы будут лишены прав на его владение", - добавил он.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных лиц.

Геращенко также сообщил, что каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

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Ранее сообщалось, что в городе Бровары десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток.

Ранее сообщалось, что в Киевской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу из ружья.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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