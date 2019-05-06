Стрельба из автомата на столичной Оболони: появились новые подробности ЧП

Пострадавшим, которого ранили в стопу, оказался журналист

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

Пострадавшим в результате стрельбы в "Портер пабе" на Оболони в Киеве оказался журналист Владимир Рунец, сообщает Еспресо.TV.

В частности, сообщается, что молодой человек работает в издании "Настоящее время" (совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки").

Напомним, что накануне вечером мужчина с оружием на Mercedes стрелял в людей в кафе из автомата, вследствие чего один из посетителей кафе был ранен в стопу. Стрелок после ЧП скрылся с места инцидента.











По данным полиции, пострадавший вместе с девушкой и друзьями отдыхали на летней террасе. К ним подошел бывший муж спутницы пострадавшего, и между ними возник словесный конфликт на почве ревности. В итоге мужчина пошел к авто, достал оружие и выстрелил в журналиста. При этом конфликт на этой почве возникает между ними не впервые.

Позднее экипаж патрульной полиции обнаружил машину беглеца. В итоге правонарушитель решил сдаться и самостоятельно приехал в территориальное управление полиции. Он задержан, известно, что мужчине 45 лет, он является местным жителем, ранее проблем с законом не имел.

Также мы писали, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил напугать компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

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