Стрельба из-за лая собаки в Киеве: появились подробности ЧП

Во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.
Как рассказали в полиции, во дворе дома 32-летняя женщина выгуливала собаку. Пес начал лаять на нетрезвого мужчину. Между ним и хозяйкой пса завязалась словесная перепалка. Хозяйку животного поддержали проходившие мимо 42-летняя женщина и 27-летний мужчина. Это разозлило мужчину, он достал пистолет и произвел несколько выстрелов.
В результате трое были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Прибывшие на место полицейские задержали 43-летнего стрелка, а оружие отправили на экспертизу. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.
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