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Стрельба из-за лая собаки в Киеве: появились подробности ЧП

Сегодня, 09:39

Александр Марущак

Стрелку грозит до семи лет лишения свободы

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Стрельба из-за лая собаки в Киеве: появились подробности ЧП https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C Происшествия Стрелку грозит до семи лет лишения свободы

Во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

Как рассказали в полиции, во дворе дома 32-летняя женщина выгуливала собаку. Пес начал лаять на нетрезвого мужчину. Между ним и хозяйкой пса завязалась словесная перепалка. Хозяйку животного поддержали проходившие мимо 42-летняя женщина и 27-летний мужчина. Это разозлило мужчину, он достал пистолет и произвел несколько выстрелов.

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В результате трое были госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями. Прибывшие на место полицейские задержали 43-летнего стрелка, а оружие отправили на экспертизу. Стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

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Также смотрите подробности инцидента в сюжете:

Ранее в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.

Также сообщалось, что во время застолья во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева произошла стрельба.

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Киев полиция стрельба

Источник: Сегодня

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