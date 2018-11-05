Стрельба на Березняках: задержали неадекватного мужчину

Сегодня, 08:39

В ходе задержания мужчина кричал, что он "свой"

Стрельба на Березняках: задержали неадекватного мужчину

Ночью на улице Тычины, 6, на Березняках в Киеве произошла стрельба. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от детской поликлиники. По неизвестным причинам мужчина открыл стрельбу, он выстрелил вверх и в землю. После этого правоохранители задержали мужчину.

В ходе задержания мужчина громко кричал, что он "свой", а пистолет у него "стартовый". Также он сообщил полиции, что это шутка со стрельбой. Отметим, что полицейские также разговаривали на повышенных тонах.

Напомним, 22 сентября в Киеве из гранатомета обстреляли жилую многоэтажку. Стрельба произошла в Дарницком районе города. Люди не пострадали, но разбиты стекла на первом и втором этажах. Звук взрыва был таким оглушительным, что его слышал весь микрорайон.

Кроме того, ранее мы сообщали, что 11 сентября днем была ранена в плечо 20-летняя девушка. В нее выстрелила пенсионерка с балкона своей квартиры. Пожилой женщине не понравилось, что молодежь целовалась у нее под окнами.

 
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