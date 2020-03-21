Стрельба на дороге в Киеве: появились новые подробности (фото)

Столичные правоохранители задержали молодого человека, который открыл стрельбу из-за конфликта на дороге, сообщает прокуратура Киева.

Инцидент произошел 19 марта на ул. Гетьмана в Соломенском районе столицы. В полицию обратился водитель, который сообщил, что неизвестный мужчина сначала подрезал его автомобиль, а затем в ходе словесной перепалки совершил несколько выстрелов в его машину. Выстрелами были повреждены окна в салоне автомобиля.

Работники полиции "по горячим следам" задержали 24-летний молодого человека, уроженца Луганской области. У стрелка изъяли пистолет и патроны.

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Сейчас задержанному, который уже был ранее судим за хулиганство и насильственные действия, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, заранее приспособленного для нанесения телесных повреждений).

Подозреваемого взяли под стражу с возможностью внесения залога в сумме 50 тыс. гривен. Мужчине за совершенное грозит до семи лет лишения свободы.

Не так давно стрельба произошла в спортзале на улице Металлистов. Прибыв на место, полицейские выяснили, что между двумя мужчинами возник конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другому. В ходе спора один из посетителей достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбупосле того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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