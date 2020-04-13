Стрельба на дороге в Киеве: вооруженный водитель оказался бывшим милиционером

Стрелку – 39 лет, в прошлом году он также обстрелял водителя на дороге

Мужчина, который на выходных открыл стрельбу на дороге, атаковав другого водителя, оказался бывшим сотрудником милиции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Антон Геращенко, замглавы МВД.

По данным Антона Геращенко, стрелка зовут Виталий Бездетный, ему 39 лет. Виталий когда-то работал в милиции. Был уволен в 2006 году. Пошел работать в частные охранные структуры. Сейчас работает консультантом по безопасности в крупном холдинге. Кроме того, оказалось, что Бездетный уже стрелял в другого водителя в мае 2019 года, но до сих пор не понес за это наказания.

"У Виталия есть хобби – он любит стрелять в людей, которые ему не нравятся. Например, если ему показалось, что его кто-то подрезал на дороге, он не мирится с этим, а может догнать того водителя и выстрелить ему прямо в окно автомобиля из огнестрельного оружия. Все как на Диком Западе США в середине-конце 19-го века, за исключением того, что вместо лошадей – автомобили", – пишет замглавы МВД.

Он также напомнил хронологию происшествия со стрельбой на дороге.

Так, 11 апреля примерно в 19:48 Бездетный Виталий, двигаясь на Range Rover по Набережному шоссе в Киеве увидел как водитель BMW под управлением гражданина Б., по его мнению, не предоставил ему преимущество в движении прямо, после чего Бездетный на съезде с моста Метро в направлении Броварского проспекта, догнал BMW и с заранее заготовленного оружия, желая нанести телесные повреждения водителю Б., повредил правое стекло передней двери BMW. Сам гражданин Б. не пострадал – пуля прошла мимо.

"Но мы можем себе представить, что бы произошло, если бы он, получив пулю в голову, потерял сознание и, потеряв управление, мог бы сбить или врезаться в кого-то", – отмечает Геращенко.

Патрульная полиция сработала быстро, и уже в 21:00 Range Rover был остановлен, а водитель Виталий Бездетный задержан по подозрению в совершении преступления.

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Во время обыска в машине полицейские нашли целый арсенал: "предмет, похожий на пистолет", 13 "предметов, похожих на патроны", 1 "предмет, похожий на патрон 9 мм", раскладной металлический предмет, "похожий на телескопическую палку" (дубинку), "предмет, похожий на нож", "предмет, похожий на винтовку".

12 апреля стрелка задержали и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины. Прокуратура и полиция требует от суда избрания Виталию Бездетному меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

"Пока ему предъявлено обвинение в хулиганстве с использованием оружия, но если в ходе следствия окажется, что его выстрел мог быть смертельным для гражданина Б., то обвинение может быть переквалифицировано на статью 115 – покушение на умышленное убийство", – заявил замглавы МВД.

Напомним, в Киеве на Березняках мужчина расстрелял байкера, который мешал проехать его авто.

А 24 мая 2017 года в Киеве на Харьковском шоссе из легкового автомобиля был расстрелян мотоциклист, он скончался. Полиция подозревала вице-чемпиона мира по борьбе сумо Дмитрия Слепченко, который позже сдался полиции.

Слепченко был отправлен под арест за убийство байкера, после чего сбежал из психиатрической лечебницы, но был задержан в кинотеатре.

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