Стрельба на Печерске оказалась покушением на наркобарона (фото)

Потерпевший - лидер и организатор наркокартеля, который поставляет «зелье» в Европу

Мужчина, на которого устроили покушение в Киеве, оказался наркобароном из Черногории, который контролирует наркорынок в Европе. Напомним, в Печерском районе Киева вечером 26 мая неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину. 37-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями доставили в больницу, рассказали в ГУ НП Киева.

После установления личности потерпевшего сразу стали понятны мотивы совершения этого преступления. Пострадавший находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран.

"Основными версиями покушения на убийство стала преступная деятельность потерпевшего, возможен передел сфер влияния в самой организации, а также между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик", – сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

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Представители Департамента стратегических расследований Нацполиции оперативно установили лиц, причастных к покушению. Это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство.

По словам Председателя Нацполиции, в начале мая они прибыли в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие и организовали слежку за наркобароном и его семьей.

Определившись с датой убийства, фигуранты ждали потерпевшего у его дома. Совершив пять выстрелов в жертву, двое злоумышленников сели в автомобиль и покинули место преступления. Через несколько метров они покинули и подожгли машину, чтобы уничтожить доказательства. На кадрах опубликованного в сети видео можно заметить, как двое мужчин спешно покидают салон авто Smart, поливают его горючим и поджигают. Один из злоумышленников успевает отскочить от вспыхнувшей машины, а вот другой – едва не превратился в пылающий факел.

Проанализировав видео с камер наблюдения, полицейские установили, что "стрелков" ждали их сообщники.

"Полицейские установили маршрут и автомобиль, на котором они направлялись в сторону Одесской области, чтобы через границу Украины с Молдовой покинуть территорию страны вне таможенного контроля. Понимая, что злоумышленники вооружены, в полицейской операции по задержанию киллеров привлекли спецназовцев КОРД. Утром при въезде в Одессу сотрудники ДВР, уголовного розыска, Главного следственного управления, полиции Одесской и КОРД задержали четырех человек. При этом злоумышленники оказали сопротивление и пытались убежать", – отметил Игорь Клименко.

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Ранее в центре Киева был найден мертвым бизнесмен Леонид Вульф. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион".

Тем временем, в Николаеве продолжается расследование покушения на местного бизнесмена Михаила Титова – полицейские рассматривают пять версий, связанных с попыткой его убийства. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, было установлено место засады вероятного снайпера, а также его оружие.

А недавно полицейские раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году:

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