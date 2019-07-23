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Стрельба на рынке в центре Киева: хулиган получил четыре года тюрьмы

23 июля, 11:17

Уроженец Донецкой области выстрелил в охранника рынка на Бойчука

Фото: ГУ Нацполиции Киева
Фото: ГУ Нацполиции Киева.

Мужчина, который стрелял в охранника на столичном Печерске, проведет четыре года в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

В полиции напомнили, что инцидент произошел осенью прошлого года на территории рынка на улице Михаила Бойчука (бывшая Киквидзе – ред.). Конфликт возник между охранником и двумя мужчинами: работник рынка сделал замечание правонарушителям, на что те в ответ начали угрожать пистолетом. Потом  злоумышленники ушли с территории, однако вернулись, зашли в комнату для охраны и начали избивать мужчину. При этом один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил. В итоге пострадавшего с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу.

Через день после ЧП были установлены личности преступников, а стрелка задержали. Им оказался 26-летний уроженец Донецкой области, который в последнее время жил в Киеве.

"Во время проведения санкционированного обыска в квартире задержанного работники полиции изъяли около 40 патронов и два корпуса гранаты РГД-5, а также два пистолета и пистолет-пулемет, изготовленные путем переработки и, согласно заключению экспертизы, что является огнестрельным оружием", – уточнили в полиции.

Приговором Печерского райсуда за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, парень осужден к четырем годам лишения свободы. Относительно другого фигуранта досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, которая произошла во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева рано утром 7 июля, пострадал парень, он получил ранение ноги


Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве в одном из ресторанов на Троещине мужчина открыл стрельбу в ресторане и серьезно ранил барменшу

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Тег Киев, стрельба, печерск

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Источник:

Сегодня

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