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Стрельба на Святошино в Киеве: появились новые подробности

6 ноября, 20:05

Игорь Серов

По словам очевидцев, конфликт произошел из-за воровства электроэнергии

/ Фото: Pixabay

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В Киеве на улице Чаадаева (Святошинский район) произошла стрельба, есть тяжелораненый. Как рассказали сайту "Сегодня" жители этого дома, огонь открыл один из их соседей.

"Все началось с того, что в нашем доме один из жильцов задолжал за коммуналку огромную сумму денег, – рассказала нам местная жительница. – На него подавали в суд, но это не давало никакого результата. Мало того, по нашим данным, он подключился к общему электростояку таким образом, что не платил за электричество. На выходных во всем доме пропал свет. Соседи вызвали электрика, который и обнаружил врезку в стояк. Электрик отрезал его квартиру от общего стояка и поставил пломбы. Но нарушитель сорвал пломбы и подключился к соседям. У соседей сгорела вся техника. После этого терпению пришел конец, соседи собрались и пошли к нему. Но тот взял и выстрелил в первого, кто был перед ним. Это оказался юрист, мужчина получил ранение".

"Дай Бог, чтобы выжил", – с дрожью в голосе сказала нам другая жительница этого дома.

В пресс-службе киевской полиции нам подтвердили факт стрельбы.

"Произошел конфликт между соседями. Один мужчина ранен, он госпитализирован. Стрелок задержан. У него обнаружено зарегистрированное оружие", – сказали нам в пресс-службе полиции Киева.

Напомним, за последний месяц – это не первый случай стрельбы в столице. Три недели тому назад неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговской в Голосеевском районе столицы.

А в конце октября перестрелка произошла и в Харькове. Не обошлось без жертв.

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Киев соседи полиция стрельба святошино Святошинский район

Источник: Сегодня

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