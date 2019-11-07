Стрельба на Святошино в Киеве: раненный соседом мужчина выжил

Иллюстрация. Фото: vmestezp.org

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Стали известны детали стрельбы, которая произошла накануне вечером в жилом доме на улице Чаадаева на Святошино в Киеве. Мужчина, который вчера получил огнестрельное ранение от неадекватного соседа, выжил.

По словам жителей дома, где произошла стрельба, ему нужна кровь для переливания.

"Николаю вчера врачи сделали операцию, но сперва ортопеды собрали раздробленную кость, потом хирурги его зашивали. К часам двум ночи сказали, что он жив и угрозы жизни уже нет. Но утром жена Николая нам сообщила, что Николаю нужна кровь для переливания. Часть соседей поехали сдавать кровь. Николаю нужна 2 группа положительная. Жена говорит, что можно сдавать любую по адресу улица Берлинского, 22 возле метро "Дорогожичи", – рассказали сайту "Сегодня" жители дома, где вчера произошло страшное ЧП.

Напомним, разбушевавшийся сосед стрелял Николаю в ногу. Она была сильно повреждена и была большая кровопотеря.

Как сообщалось ранее, накануне вечером в доме на Чаадаева местный житель расстрелял своих соседей, когда те пришли разбираться по поводу его неуплаты за услуги ЖКХ.

Также в сети было опубликовано видео ЧП.Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

Вместе с тем, за последний месяц – это не первый случай стрельбы в столице. Три недели тому назад неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский путь в Голосеевском районе столицы.

А в конце октября перестрелка произошла и в Харькове. Не обошлось без жертв.

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