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Стрельба на Святошино в Киеве: все подробности инцидента

7 ноября, 12:30

"Сегодня" собрали все подробности ЧП, шокировавшего столицу

Киевлян шокировал инцидент со стрельбой, который накануне произошел в жилом доме на улице Петра Чаадаева, 2а, на Святошино. Один из жильцов открыл стрельбу по соседям из-за долга по коммуналке. "Сегодня" собрали все подробности происшествия.

Так, вечером 6 ноября жители дома пришли к соседу, который не платит на протяжении многих лет за квартиру и, по словам жильцов, воровал в доме электричество.

В частности, соседи подавали на мужчину в суд, однако это не принесло результатов. Не так давно в доме погас свет, а вызванный на ЧП электрик обнаружил врезку в стояк. Специалист отрезал квартиру неплательщика от общего стояка и поставил пломбы, но должник сорвал их и подключился к соседям. У них в итоге сгорела вся техника. В результате терпению соседей пришел конец и они решили поговорить с нарушителем. В свою очередь мужчина открыл стрельбу и выстрелил в первого соседа, который стоял перед ним. Пострадавшим оказался юрист Николай, он получил тяжелое ранение в ногу. Накануне врачи не давали прогнозов, выживет он или нет.

Стрелка задержали, у него обнаружили зарегистрированное оружие.

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Также в сети появилось видео ЧП.

Осторожно! Видео содержит сцены насилия!

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Вместе с тем, уже 7 ноября стало известно, что пострадавший мужчина выжил, однако ему требуется кровь для переливания. Сначала ортопеды собрали раздробленную кость, потом хирурги сделали операцию. Ночью медики сообщили, что угрозы жизни уже нет. Кровь можно сдать по адресу улица Берлинского, 22 возле метро "Дорогожичи".

Напомним, за последний месяц – это не первый случай стрельбы в столице. Три недели тому назад неизвестные устроили стрельбу на улице Пироговский путь в Голосеевском районе столицы.

А в конце октября перестрелка произошла и в Харькове. Не обошлось без жертв.

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Киев стрельба святошин

Источник: Сегодня

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