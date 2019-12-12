Стрельба по копам в Киевской области: стало известно, как нападавший скрылся от полиции

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция Киевской области продолжает поиски вооруженного мужчины, который накануне, 11 декабря, из ружья открыл огонь по наряду полиции в Яготине, прибывшему на вызов.

"После стрельбы мужчина сразу спрятался в собственном дворе за высоким забором. Затем он с оружием сел в автомобиль Opel Vivaro, незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора. В дальнейшем эту машину обнаружили на одной из улиц города. При обыске в салоне авто полицейские обнаружили магазин, 30 патронов калибра 5,45 мм", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киевской области.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В квартире стрелка провели обыски и также изъяли там два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра, нож. Во дворе изъяты гильзы 12-го калибра.

Открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент на территории пяти районов области введена специальная полицейские операции "Сирена".

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

"На поиски беглеца ориентированы наряды полиции, задействованы спецподразделения полиции. Полиция просит граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - резюмировали в полиции.

Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.

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