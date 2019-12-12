Стрельба по копам в Киевской области: стало известно, как нападавший скрылся от полиции

Полиция Киевской области продолжает поиски вооруженного мужчины, который накануне, 11 декабря, из ружья открыл огонь по наряду полиции в Яготине, прибывшему на вызов.
"После стрельбы мужчина сразу спрятался в собственном дворе за высоким забором. Затем он с оружием сел в автомобиль Opel Vivaro, незаметно выехал на другую улицу с противоположной стороны двора. В дальнейшем эту машину обнаружили на одной из улиц города. При обыске в салоне авто полицейские обнаружили магазин, 30 патронов калибра 5,45 мм", – говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции Киевской области.
В квартире стрелка провели обыски и также изъяли там два мобильных телефона, пистолет системы "Наган", 25 патронов различного калибра, нож. Во дворе изъяты гильзы 12-го калибра.
Открыты два уголовных производства по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент на территории пяти районов области введена специальная полицейские операции "Сирена".
"На поиски беглеца ориентированы наряды полиции, задействованы спецподразделения полиции. Полиция просит граждан не паниковать и с пониманием отнестись к временным неудобствам", - резюмировали в полиции.
Ранее в Киевской области задержали мужчину и женщину, которые забрызгали полицейских слезоточивым газом и повредили им авто. В их отношении открыто два производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.
А в июле на столичной Оболони шестеро человек избили полицейского. Копа вызвали из-за драки, но по прибытии он успел лишь сделать несколько предупредительных выстрелов, когда его сзади ударили бутылкой по голове и он потерял сознание. После этого преступники забрали у потерпевшего оружие и сумку с личными вещами, документами и деньгами.
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