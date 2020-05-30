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Стрельба в Броварах: копы установили личности более 60 участников стычки

30 мая, 13:22

Руслан Ровик Руслан Ровик

Суд начал избрание меры пресечения 21 задержанному стрелку

Полиция выяснила личности более 60 человек, принимавших участие в стрельбе в Броварах, а суд начал определять меру пресечения для 21 задержанного.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Полиция и прокуратура требуют для всех задержанных титушек меры пресечения в виде безальтернативного ареста на два месяца. Судебные заседания должны быть открытыми для общества и СМИ", - заявил он.

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При этом Геращенко добавил, что некоторые участники стрельбы пытаются скрыться, и пообещал, что "это им не удастся".

"Всех найдем и передадим в суд для определения меры и степени вины каждого", - резюмировал замминистра.

Между тем, в комментариях к своему сообщению Геращенко добавил, что МВД знают фамилию имя и отчества, а также адреса более 60 участников перестрелки.

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В другом комментарии замглавы МВД подчернул, что участникам стрельбы инкриминируют статью о хулиганстве с применением оружия, участникам стрельбы – нанесение телесных повреждений, а также покушение на убийство.

Как сообщали новости "Сегодня", ранним утром 29 мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы.

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Копы задержали 21 участника перестрелки: 11 – в Броварах, 5 – в Житомирской области и 5 – в Винницкой.

Участникам перестрелки инкриминируют покушение на убийство. Среди пострадавших оказались три человека, двое изних попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

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Киев МВД стрельба перестрелка бровары разборки киевская область Антон Геращенко

Источник: Сегодня

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