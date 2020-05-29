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Стрельба в Броварах: мэр города объяснил причину конфликта

29 мая, 13:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Конфликт назревал давно из-за действий областной власти, считает Сапожко

К сегодняшней перестрелке в Броварах (Киевская область) привело отсутствие диалога между городской и областной властями в вопросе утверждения междугородных маршрутов для перевозчиков. Такое мнение выразил в Facebook мэр Броваров Игорь Сапожко.

Он отметил, что по факту перестрелки открыто уголовное производство, а задержаны уже 11 человек, двое пострадавших доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Чиновник рассказал, что недавно по решению конкурсной комиссии облгосадминистрации в Бровары на уже существующий маршрут зашла новая компания (речь о междугородных маршрутах).

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"Хочу отметить, что все междугородние маршруты утверждает Киевская областная государственная администрация. Мы неоднократно обращались к руководителю области и начальнику управления инфраструктуры КОГА с официальными письмами и обращениями по утверждению нового экспресс-маршрута с Торгмаша до метро "Лесная" через окружную дорогу. Все обращения были проигнорированы. Вместо этого областная администрация создала и утвердила другой маршрут, который полностью дублирует уже действующий. Поэтому, считаю, что из-за отсутствия диалога между местными органами власти и областной администрацией, ситуация обострялась с каждым днем", – заявил Сапожко.

Он также обратился к жителям района Торгмаш с просьбой обращаться в полицию, если есть какая-то информация, которая поможет задержать причастных к сегодняшней стрельбе.

Как сообщали новости "Сегодня", рано утром в Броварах десятки людей устроили перестрелку посреди улицы. Десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток. В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко показал фото задержанных. По его словам, изъято значительное количество единиц охотничьего и травматического огнестрельного оружия. Также каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что это "отголосок коррупции определения квот перевозчиков и привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок". Он также раскритиковал областную власть и отметил, что задержания причастных к перестрелке продолжатся.

Также в Сети появилось видео, как убегающий от стрелков парень получил ранение:

Видео: Андрей Цаплиенко/Telegram

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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мэр стрельба перестрелка бровары

Источник: Сегодня

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