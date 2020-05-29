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Стрельба в Броварах: нардеп рассказал, откуда привезли "боевиков"

29 мая, 11:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Две группы «маршрутчиков» делили между собой пригородные маршруты, сообщил Дубинский

В парламентской фракции "Слуга народа" отреагировали на перестрелку в Броварах, которая произошла утром 29 мая.

"Связался с руководством полиции Киевской области по поводу перестрелки в Броварах. Две группы "маршрутчиков" делили между собой пригородные маршруты после судебной отмены ряда тендеров на их распределение, которые были проведены еще в 2015 году", - написал в Facebook народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский.

По его информации, "одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы".

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Нардеп от "Слуги народа" Андрей Яременко отметил, что причина инцидента в Броварах – экономическая – борьба за контроль над маршрутами перевозок.

"К сожалению, такие ситуации возникают тогда, когда власть не выполняет свои функции законно и прозрачно, без коррупции и вымогательства. Боевики должны быть наказаны, но, по моему мнению, настоящие виновники – чиновники, отвечающие за лицензирование этого вида деятельности в Киевской области", - написал политик в Facebook.

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Ранее сообщалось, что в городе Бровары Киевской области утром 29 мая произошла стрельба. По данным СМИ, десятки молодых людей примерно в 07:00 напали на место стоянки одной из маршруток.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами.

На данный момент полиция уже задержала 10 лиц, принявших участие в перестрелке. По словам Антона Геращенко, каждый задержанный будет проверяться на причастность к совершению и других преступлений.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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стрельба перестрелка бровары Александр Дубинский

Источник: Сегодня

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