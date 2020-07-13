Стрельба в центре Киева: из Украины депортируют восемь иностранцев

О решении про депортацию шла речь на селекторном совещании президента

Из Украины депортируют восемь иностранцев – участников стрельбы в центре Киева, которая произошла неделю назад.

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Об этом шла речь на селекторном совещании президента Владимира Зеленского с членами правительства, сообщается на сайте главы государства 13 июля.

"Правительство приняло решение о депортации восьми иностранцев, которые на прошлой неделе устроили стрельбу в центре Киева", – говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента в сообщении не уточняются, однако напомним, что 4 июля в "Арена Сити" в центре Киева произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали три человека, еще десять были задержаны. Следователи открыли уголовное производство по статье "Хулиганство" с применением оружия, санкция которой предполагает до семи лет лишения свободы.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 8 июля в жилом комплексе на улице Саломеи Крушельницкой также произошла стрельба.

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Кроме того, также стрельба на прошлой неделе произошла на Подоле в районе кинотеатра "Жовтень". Копам пришлось применить силу, чтобы задержать стрелка.

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